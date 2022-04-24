149 человек эвакуированы за воскресенье из Мариуполя в Безыменное

Еще 149 человек, среди которых 23 ребенка, эвакуированы за воскресенье из Мариуполя в Безыменное. Об этом сообщил в воскресенье, 24 апреля, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В течение дня 24 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 23 ребенка», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка нацформирования «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория.

Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».

24 апреля корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин показал место, где в ходе отступления со своих позиций украинские националисты заминировали целый жилой квартал в Мариуполе.

Ранее в этот же день бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах комбината «Азовсталь» в Мариуполе Александр Чуприн рассказал съемочной группе «Известий», где на территории предприятия могут укрываться «азовцы» (радикальная националистическая группировка «Азов», в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела).

Тогда же сложивший оружие боец Нацгвардии Украины Денис Середин рассказал о тяжелой ситуации на комбинате. По словам военного, националисты укрываются под цехами, где находятся бункеры советской постройки, уходящие под землю на глубину до двух этажей.

22 апреля представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе «азовцы» вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Как подчеркнул представитель ведомства, удержание членами группировки заложников из числа гражданских лиц доказывает, что они «не защитники, а конченые террористы».

20 апреля один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, в беседе с «Известиями» заявил, что националисты «Азова» угрожали военным расстрелом. Он назвал националистов «нелюдями» и подчеркнул, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставляя обычным военным только автоматы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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