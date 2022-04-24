В РПЦ прокомментировали идею Литвы ввести санкции против патриарха Кирилла

Предложение Литвы Евросоюзу ЕС внести в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла является абсурдным. Об этом заявил 24 апреля председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство», — цитирует его «РИА Новости».

Данное заявление литовских властей было озвучено ранее в этот же день. По данным местного портала 15min.lt, глава МИД Габриелюс Ландсбергис сообщил, что власти направили ЕС предложение внести в санкционный список патриарха Кирилла из-за российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. По мнению дипломата, Русская православная церковь является одной из важных «опор кремлевского режима» и поддерживает действия Москвы.

В Верховную раду Украины 29 марта внесли законопроект, предлагающий ввести запрет на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Также документ регламентирует изъятие недвижимости и иного имущества религиозных организаций с центром в России.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в свою очередь заявил, что если законопроект будет принят, то он несомненно приведет к обострению социального кризиса, спровоцирует новый виток гражданского противостояния и усугубит раскол.

В середине февраля Донецкая и Луганская Народные Республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В Минобороны России также подчеркивали, что армия не наносит авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

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