Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы

Армия России ударами высокоточных ракет уничтожила логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), где в большом количестве находилось иностранное оружие, сообщил 23 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», — подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, Конашенков рассказал, что ВС РФ высокоточными ударами уничтожили три украинских вертолета Ми-8, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», 16 складов военной техники и вооружения и 33 пункта управления противника.

21 апреля президент США Джо Байден рассказал, что Америка выделит Украине новый пакет помощи в размере $800 млн. Американский лидер заметил, что он подписал другой документ о выделении Украине военной помощи в размере $800 млн на прошлой неделе. Пакет военной поддержки от США включает в себя, в частности, тяжелую артиллерию, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

В российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить поставки вооружений Украину.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля российский президент Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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