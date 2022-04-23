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Минобороны РФ сообщило о выполнении ракетными войсками и артиллерией 1098 огневых задач за сутки

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Российскими ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в субботу, 23 апреля, на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений», — сообщил он.

Также поражены 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники и 124 огневых позиций украинской артиллерии.

По словам Конашенкова, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены 11 военных объектов Украины.

«Среди них: 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоенное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения», — заявил представитель Министерства обороны.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи были поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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Также Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Новая Дмитровка в Харьковской области самолет Су-25 ВСУ.

«Также в течение ночи уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области. В районе Чернобаева расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня», — отметил он.

Всего с начала проведения специальной военной операции по защите Донбаса были уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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