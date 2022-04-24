Bloomberg узнало о намерении правительства ФРГ занять €40 млрд

Германия намерена взять кредитов почти на €40 млрд, чтобы смягчить последствия экономических проблем, вызванных поставкой вооружения Украине и ростом цен на энергоресурсы. Об этом в субботу, 23 апреля, написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в таком случае общая сумма нового государственного долга ФРГ составит €140 млрд.

По словам источников агентства, корректировка необходима для финансирования ряда мер немецкого правительства, в частности, на компенсацию роста цен на энергоносители для компаний и потребителей.

Соответствующий финансовый план будет направлен в правительство ФРГ в среду 27 апреля.

Ранее, 19 апреля, немецкое издание Deutsche Wirschaftsnachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, траты властей ФРГ на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

22 апреля в Бундесбанке заявили, что в случае введения эмбарго на газ из России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

Ранее, 23 марта, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что РФ продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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