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Bild am Sonntag заявила о планах ФРГ закупить у Boeing 60 вертолетов Chinook

Bild am Sonntag заявила о планах ФРГ закупить у Boeing 60 вертолетов на €5 млрд
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Министерство обороны ФРГ планирует закупить у американской компании Boeing 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F на сумму порядка €5 млрд. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

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Отмечается, что поставки возможны не ранее 2025–2026 годов. По информации газеты, вертолетам, находящимся на вооружении бундесвера, уже 50 лет, и им необходим ремонт.

Кроме того, в качестве альтернативы модели Chinook рассматривалась Sikorsky CH-53K. Вторые вертолеты отличаются от выбранного варианта новизной и более высокой стоимостью: так, за одну и ту же сумму можно приобрести 60 единиц Chinook и 40 единиц Sikorsky. Берлин также ориентировался на тот факт, что более бюджетную модель вертолетов предпочитают союзники государства.

Ожидается, что о закупках новых винтокрылых машин на следующей неделе бундестаг проинформирует глава минобороны Кристина Ламбрехт.

Ранее, 19 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. 9 апреля Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера, а немецкие войска должны сохранить состояние гарантии обороны ФРГ и стран-союзников.

22 апреля постоянный представитель Крыма при президенте России, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов рассказал, что в Германии создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву. Он подчеркнул, что петиция набрала уже более 25 тыс. подписей.

В то же время на Украине продолжают требовать от ФРГ увеличения поставок оружия. Так, украинский посол в Берлине Андрей Мельник 3 апреля обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в поддержании «целой паутины» связей с Россией. 13 апреля он сообщил, что власти Украины пригласили Олафа Шольца вместо президента Штайнмайера посетить Киев. Беседа в рамках визита канцлера должна была касаться поставок Украине тяжелого вооружения. Однако канцлер пока не дал согласия на поездку

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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