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Германия достигла предела в поставках оружия Украине

Германия заявила, что достигла предела в поставках вооружения на Украину
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. Публикация на сайте издания появилась в ночь на 9 апреля.

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Глава немецкого минобороны подчеркнула, что войска должны сохранить состояние гарантии обороны ФРГ и стран-союзников. «Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — отметила министр.

Ламбрехт дополнила, что Берлин на постоянной основе поддерживает обсуждение данного вопроса с Киевом.

В марте в минобороны ФРГ заявляли, что Германия подготовила новую партию оружия для поставок на Украину. 26 февраля сообщалось, что в Киев отправят 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет класса «земля–воздух» Stinger. Также в этот день Германия одобрила отправку Нидерландами на Украину 400 единиц противотанкового оружия производства ФРГ. До этого власти страны не разрешали поставлять оружие немецкого производства украинским военным.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

1 марта глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Евросоюза и США продолжают поставлять боеприпасы, оружие и топливо на Украину непрерывным потоком. По данным Киева, 19 стран направляют вооружение украинской стороне.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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