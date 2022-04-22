В Крыму рассказали о создании в ФРГ петиции о прекращении поставок оружия Киеву

В Германии создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов.

«Наши друзья из земли Баден-Вюртемберг инициировали общественную петицию с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину. Мы благодарны им за честный, дружественный выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего мирного разрешения ситуации», — сказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что петиция набрала уже более 25 тыс. подписей.

«Надеемся на то, что к ней будут активно присоединяться все здравомыслящие жители ФРГ», — заключил Мурадов.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться» от России. Поставки обсуждаются с международными партнерами.

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюзу усугубят ситуацию «на земле».

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в ФРГ коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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