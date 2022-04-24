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Шредер счел невозможной изоляцию России в долгосрочной перспективе

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Изолировать Россию на долгое время невозможно, поскольку немецкая промышленность находится в сильной зависимости от российских ресурсов. Об этом в субботу, 23 апреля, в беседе с The New York Times заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

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«Вы не можете изолировать такую страну как Россия на длительный срок ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так», — заявил он.

Кроме того, добавил Шредер, экономика не сможет функционировать, а дома нечем будет отапливать.

Политик подчеркнул, что после спецоперации РФ по защите Донбасса западным странам вновь придется взаимодействовать с Москвой.

Ранее в этот же день президент Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр предостерег от отказа от энергоносителей из России, объяснив это серьезными последствиями для жителей ФРГ.

По его словам, власти ФРГ не должны подвергать страну такому риску, иначе для немецкого рынка труда наступят «драматические последствия». Как подчеркнул Бауэр, существует лишь один фактор, при котором Берлин может отказаться от российских энергоресурсов, — это исключить перебои с их поставками в Германию.

Накануне в Бундесбанке заявили, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине и в Донбассе. Кроме того, в своем заявлении он подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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