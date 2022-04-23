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ВС России вывели из строя терминал с западным оружием под Одессой

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В Минобороны России 23 апреля заявили о выведении из строя логистического терминала на военном аэродроме под одессой, где хранилась крупная партия поступившего от США и Европы вооружения.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе ОДЕССЫ, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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