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На Гайском ГОКе под Оренбургом опровергли информацию о взрыве на руднике

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Руководство Гайского горно-обогатительного комбината опровергло информацию о взрыве на подземном руднике предприятия под Оренбургом.

Как сообщили «Известиям» представители комбината, 23 апреля утром при заезде на горизонт 1205 метра были обнаружены трое работников подземного рудника Гайского ГОКа без признаков жизни. Руководство предприятия не располагает телами погибших.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией.

В администрации ГОКа заявили о готовности оказать полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Также руководство комбината выразило соболезнования близким погибших, подчеркнув намерение оказать им всю необходимую помощь.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в свою очередь отметил, что причиной гибели рабочих могло стать отравление газом — об этом свидетельствует отсутствие внешних повреждений на телах погибших.

Виль указал, что на горизонте 1205 м рудника при проходке использовался метод секционного взрывания.

«Горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми», — написал он в своем Telegram.

О взрыве на руднике «Гайский ГОК» сообщалось ранее в этот день. В шахте находился 91 человек. 88 человек удалось эвакуировать на поверхность. Трое погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили в правительстве региона, инцидент на руднике произошел в результате плановых взрывных работ.

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