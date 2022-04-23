После взрыва на руднике под Оренбургом возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в результате взрыва на руднике в Оренбургской области. Об этом в субботу, 23 апреля, заявили в ведомстве.

«По результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО «Гайский горно-обогатительного комбинат» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

О взрыве на руднике сообщалось ранее в этот день. В шахте находился 91 человек. 88 человек удалось эвакуировать на поверхность. Трое погибли. Их гибель подтвердила позднее региональная прокуратура.

По информации «Известий», взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при пиротехнических работах.

22 апреля 155 рабочих были эвакуированы из-за пожара на территории горно-обогатительной фабрики «Анжерская» в Новоусманском районе Кемеровской области. Произошло возгорание транспортерной ленты. О пострадавших не сообщалось.