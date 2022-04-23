В результате взрыва на руднике под Оренбургом погибли три человека

Взрыв произошел на руднике «Гайский ГОК» под Оренбургом, в результате которого погибли три человека. Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

Речь идет о подземном руднике в городе Гай. По информации «Известий», из шахты удалось эвакуировать 88 человек.

В региональной прокуратуре подтвердили гибель троих человек, по предварительным данным.

Подробности происшествия уточняются.

22 апреля 155 рабочих были эвакуированы из-за пожара на территории горно-обогатительной фабрики «Анжерская» в Новоусманском районе Кемеровской области. Произошло возгорание транспортерной ленты. О пострадавших не сообщалось.

22 марта на шахте «Листвяжная» в Кузбассе было госпитализировано по меньшей мере 12 шахтеров с отравлением. В тот день на шахте произошла эвакуация горняков в результате сбоя в работе вентиляции. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, там было зафиксировано превышение углекислого газа. Прокуратурой была организована проверка по факту произошедшего.