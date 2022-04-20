Свыше 150 человек эвакуированы из-за пожара на фабрике в Кузбассе

155 рабочих эвакуированы из-за пожара на территории горно-обогатительной фабрики «Анжерская» в Новоусманском районе Кемеровской области. Об этом 20 апреля «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«Произошло возгорание транспортерной ленты центральной галереи горно-обогатительной фабрики «Анжерская», — сказал он.

Обстоятельства инцидента выясняются.

22 марта стало известно, что число госпитализированных работников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 12 человек. В тот же день власти региона сообщили об эвакуации на шахте в результате сбоя в работе вентиляции. По данным «Известий», на предприятии сработали датчики, сигнализирующие о превышении уровня метана.