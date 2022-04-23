Власти назвали причины гибели троих человек на руднике в Оренбуржье

Инцидент с тремя погибшими на руднике в Оренбургской области произошел в результате плановых взрывных работ. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня, 23 апреля, в 08:55 (06:55 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что при проведении плановых взрывных работ в подземном руднике Гайского горно-обогатительного комбината пострадали три человека. К сожалению, в 10:38 (08:38 мск) медицинская служба констатировала смерть троих пострадавших», — говорится в сообщении.

О взрыве на руднике «Гайский ГОК» сообщалось ранее в этот день. В шахте находился 91 человек. 88 человек удалось эвакуировать на поверхность. Трое погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).