Замгоссекретаря США Нуланд рассказала о поставках систем РСЗО Украине

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине поставляют США и другие страны-союзники по НАТО, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд в беседе с украинским изданием «Европейская правда» в пятницу, 22 апреля.

«Я хочу уточнить, что в последнем пакете помощи Украине уже есть реактивные системы залпового огня, а также артиллерия. Мы используем термин shopping list, то есть список желаемых покупок, который нам предоставили украинские военные и президент Украины Владимир Зеленский. На каждом этапе мы стараемся подстроить подстроить свою помощь под потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сказала она.

Нуланд добавила, что был период, когда украинцам были нужны комплексы Stinger и Javelin, и США присылали ВСУ их. Сейчас у Украины другие потребности — дальнобойное оружие, такое как гаубицы, противотанковое оружие, бронированная техника.

«И мы предоставляем это. Как и системы РСЗО. Мы уже их поставляем. И не только мы. Мы работаем с союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем. Также есть несколько государств НАТО, которые поставляют Украине запчасти для самолетов, чтобы страна могла выпустить на боевое дежурство больше машин, чем неделю назад. Это прямое следствие помощи союзников», — пояснила замгоссекретаря США.

Просьба Украины о поставках РСЗО была одной из ключевых к союзникам, снабжающих страну оружием.

20 апреля администрация президента США Джо Байдена сообщила о намерении выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»