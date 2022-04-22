В Politico сообщили о планах ЕС ввести шестой пакет санкций на следующей неделе

Евросоюз планирует ввести шестой пакет антироссийских санкций на следующей неделе. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила американская газета Politico со ссылкой на дипломатов.

По информации издания, в новых рестрикциях в отношении РФ будет «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков России от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

Как отмечается в материале Politico, очередной пакет антироссийских санкций может быть представлен в начале следующей недели, далее последуют обсуждения, а принять новые рестрикции могут к 29 апреля.

Ранее, 19 апреля, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон рассказал о том, что ЕС в ближайшем будущем планирует усилить антироссийские санкции. По его словам, ограничения коснутся энергоносителей из РФ, в частности нефти.

Дипломат отметил, что усиление санкционного давления обсуждалось США, европейскими и международными партнерами. По мнению представителя французского МИДа, санкции на энергоресурсы нужны, чтобы остановить финансирование российской спецоперации по защите Донбасса.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет ограничений против РФ, введя в том числе запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Помимо этого, санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в РФ, запрет на экспорт, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд.

К тому же ЕС расширил санкционный список, в который добавили 217 физических и 18 юридических лиц, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР.

Западные страны вводят антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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