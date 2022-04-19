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Париж сообщил о расширении антироссийских санкций в ближайшей перспективе

В МИД Франции заявили, что ЕС и США в ближайшие дни усилят санкции против России
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Евросоюз в ближайшем будущем планирует усилить антироссийские санкции. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон.

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«Санкции в отношении России будут… усилены в ближайшие дни», — указал политик в эфире телеканала LCI.

По его словам, ограничения коснутся энергоносителей из РФ, в частности нефти.

Как отметил Бон, усиление санкционного давления обсуждалось во вторник США, европейскими и международными партнерами. По мнению представителя французского МИДа, санкции на энергоресурсы нужны, чтобы остановить финансирование российской спецоперации по защите Донбасса.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не исключают возможности введения новых санкций против России уже на этой неделе. Она также отметила, что лидеры стран Запада согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО.

9 апреля сообщалось, что пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу. Санкции подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года». Кроме того, зарегистрированные под российским флагом суда не смогут заходить в порты стран ЕС.

Под ограничения попали все автотранспортные компании из России и Белоруссии, исключением стали «фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях».

Вводится запрет на ввоз в Россию высоких технологий, ПО, реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников. Из РФ нельзя будет ввозить цемент, древесину, морепродукты, алкоголь.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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