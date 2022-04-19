Псаки допустила введение новых санкций США против России на этой неделе
США не исключают возможности введения новых санкций против России уже на этой неделе. Об этом заявила во вторник, 19 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Да, это возможно. Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет», — сказала она, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, намерены ли в Вашингтоне объявить о введении новых рестрикций против РФ в ближайшие дни.
Она также отметила, что лидеры стран Запада согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО.
«Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер», — добавила Псаки.
По ее словам, главы государств вновь заявили о готовности предоставлять экономическую и гуманитарную помощь.
9 апреля сообщалось, что пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу. Санкции подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года». Кроме того, зарегистрированные под российским флагом суда не смогут заходить в порты стран ЕС.
Под ограничения попали все автотранспортные компании из России и Белоруссии, исключением стали «фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях».
Вводится запрет на ввоз в Россию высоких технологий, ПО, реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников. Из РФ нельзя будет ввозить цемент, древесину, морепродукты, алкоголь.
Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.
Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.
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