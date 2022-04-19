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Псаки допустила введение новых санкций США против России на этой неделе

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США не исключают возможности введения новых санкций против России уже на этой неделе. Об этом заявила во вторник, 19 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Да, это возможно. Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет», — сказала она, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, намерены ли в Вашингтоне объявить о введении новых рестрикций против РФ в ближайшие дни.

Она также отметила, что лидеры стран Запада согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО.

«Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер», — добавила Псаки.

По ее словам, главы государств вновь заявили о готовности предоставлять экономическую и гуманитарную помощь.

9 апреля сообщалось, что пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу. Санкции подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года». Кроме того, зарегистрированные под российским флагом суда не смогут заходить в порты стран ЕС.

Под ограничения попали все автотранспортные компании из России и Белоруссии, исключением стали «фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях».

Вводится запрет на ввоз в Россию высоких технологий, ПО, реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников. Из РФ нельзя будет ввозить цемент, древесину, морепродукты, алкоголь.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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