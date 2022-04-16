Большая инициатива Лихтенштейна: Россию захотели лишить права вето

Страны Запада задумали ограничить право вето России в Совбезе ООН. Для этого Лихтенштейн при поддержке США предложил проект резолюции, которая может усилить позиции Генассамблеи ООН. До этого Москва перестала быть членом Совета ООН по правам человека. Чего ждать России от этой инициативы — разбирались «Известия».

Больше прав Генассамблее

« Соединенные Штаты являются соавторами резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которую инициировала основная группа государств-членов во главе с Лихтенштейном, о праве вето в Совете Безопасности ООН (…) Эта резолюция станет важным шагом на пути к подотчетности, прозрачности и ответственности всех постоянных членов Совбеза, обладающим его полномочиями », — заявили в постпредстве США при ООН.

Речь идет о проекте документа, который на днях внес в Генассамблею ООН Лихтенштейн. Он предписывает проводить встречу органа каждый раз, когда в Совбезе используют право вето. Организовывать заседания Генассамблеи предлагается в течение десяти рабочих дней после этого.

Большая инициатива Лихтенштейна Заседание Генеральной ассамблеи ООН Фото: Global Look Press/Xie E

По мнению авторов документа, Совбез должен будет направить в Генассамблею отчет о блокировании решения за 72 часа до ее предлагаемого заседания.

Инициативу поддержали 38 стран. Среди них Австралия, Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Катар, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, США, Финляндия и Эстония.

« Эта резолюция станет важным шагом в укреплении Генеральной ассамблеи и принципа многостороннего подхода », — отметили в Twitter представительства Люксембурга. Когда именно рассмотрят документ, не сообщается, дата голосования еще не назначена.

Единогласное принятие решений

В Совбезе ООН действует принцип единогласия постоянных членов. Если четыре страны выступят «за», одного «против» достаточно для того, чтобы провалить голосование. Принцип вето, с одной стороны, помогал странам искать компромисс и позволял органу быть довольно эффективным, с другой — осложнял процесс принятия решений. Согласно статистике использования права вето постоянными членами Совбеза ООН, с 1972 по 2006 год США зачастую вместе с Британией и Францией значительно чаще Советского Союза, а потом и России блокировали проекты резолюций, однако начиная с 2007 года почти на все блокированные резолюции накладывала вето Россия, порой вместе с Китаем .

Большая инициатива Лихтенштейна: Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Начиная с февраля 1946 года и до сегодняшнего времени Советский Союз 90 раз наложил вето, еще 29 — Россия, США использовали это право 82 раза, Британия — 29, а Франция и Китай — по 16 раз.

Например, в конце февраля Москва воспользовалась правом вето, заблокировав резолюцию Совбеза с осуждением военной операции России на Украине.

«Мир больше пяти»

Совбез ООН создали 76 лет назад для поддержания международного мира и безопасности. Помимо пяти постоянных членов, в его составе 10 непостоянных, которых избирают каждые два года . Места распределяют по географическому признаку: три — получают африканские страны, два — Америка, Азия и Западная Европа, еще одно — Восточная Европа.

На членство в Совбезе давно претендует «группа четырех» — Бразилия, Германия, Индия и Япония . Однако они могут избираться лишь в непостоянные члены. Берлин и Токио платят немалые взносы в ООН — почти 10% от всего бюджета организации.

За время существования Совбеза не раз звучали призывы его модернизировать. Предлагались разные виды реформ: более точно определить полномочия этой структуры, увеличить количество стран-участниц, а также корректировать право вето.

Большая инициатива Лихтенштейна Заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял, что постоянные члены Совбеза злоупотребляют правом вето.

Одним из самых ярых критиков Совбеза прослыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Каждый раз выступая на открытии очередной сессии Генассамблеи ООН, он заявляет, что «мир больше пяти» и «будущее человечества не должно зависеть от решений стран — постоянных членов Совбеза ООН». С ним согласны и другие государства, считающие, что расширение назрело.

Впрочем, принятие новых стран-членов еще больше осложнило бы процедуру принятия решений. К тому же сложно договориться, каким именно государствам можно было бы присоединиться к организации. Региональное соперничество и территориальные споры лишь еще больше осложняют ситуацию.

Ослабить влияние Москвы

Российские власти неоднократно давали понять, что право вето в Совбезе неотъемлемое. « Вопрос о праве вето не обсуждаемый, не переговариваемый. Это не вопрос для компромиссов. Вето — это инструмент, который позволяет поддерживать баланс интересов в Совете Безопасности, это то, что обеспечило жизнеспособность Совета Безопасности », — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Права вето лишить невозможно, отмечает в беседе с «Известиями» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов: « Только Совбез ООН в праве принимать обязательные решения. Любые инициативы Генассамблеи носят лишь рекомендательный характер. То, что предлагают США, крайне опасно и может обернуться против них самих. Не только Россия накладывает вето в Совбезе. Вашингтон тоже очень часто этим пользуется. Нередко возникают ситуации, когда большинство стран — членов Совбеза «за», а США — «против». Они злостно нарушали международное право и в отношении Югославии, и в отношении Ирака », — пояснил эксперт.

Большая инициатива Лихтенштейна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, любые инициативы в пользу ослабления или размывания права вето постоянных членов чреваты бумерангом в отношении самих США, они лишатся возможности блокировать невыгодные им решения в Совбезе ООН. « Они также чреваты демонтажом всей системы ООН и остатков современного миропорядка. В основе ООН лежит непреложное правило, что эта организация ни при каких обстоятельствах не может использоваться против постоянных членов. Это священное правило, то, что отличает ООН от Лиги Наций, существовавшей в межвоенный период. Как только право вето постоянных членов Совбеза будет как-то ограничено, моментально ООН повторит судьбу Лиги Наций и просто развалится », — уверен специалист.

Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, в разговоре с «Известиями» подчеркивает, что США давно говорят о реформе ООН. Россия тоже нередко поднимает эту тему, но у Москвы и Вашингтона есть принципиальное разногласие — Россия стоит на позиции сохранения Совбеза в существующем виде, с тем же числом постоянных членов, с теми же правами и статусом организации. США в своих проектах реформирования ООН, в частности, рассматривают изменение статуса Совбеза. « Нынешняя инициатива Лихтенштейна — один из шагов, которые США уже начинают осуществлять по модернизации международных структур в ответ на глобальный кризис. Нельзя сказать, что это напрямую ответ на действия России на Украине, это не санкционное решение, как вывод из Совета по правам человека. Но украинский кризис спровоцировал то, о чем США уже неоднократно думали », — полагает эксперт.