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Путин заявил о потворстве странами ЕС откровенной русофобии

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Страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю в телефонном разговоре 22 апреля.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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«Руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как уточняется, Путин и Мишель также подробно обсудили развитие ситуации на Украине.

Ранее 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Путина и Мишеля провести телефонный разговор.

Накануне председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал, что русскоговорящие дети подвергаются травле в ирландских школах после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило о том, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, также в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

До этого, 17 апреля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению, нападкам.

1 апреля в МИДе рассказали о работе над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. По словам заместителя директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева, проводится обмен информацией с профильными российскими неправительственными организациями, которые мониторят текущую обстановку.

В тот же день председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с «Известиями» указал на многочисленные факты нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом и выразил мнение, что на преодоление русофобии потребуются годы.

В Донбассе с середины февраля обострилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны Украины и обратились к Москве за помощью. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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