Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Мишелем

Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу, 22 апреля.

«У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета Мишель», — сказал он.

Ранее, 18 апреля, Путин провел телефонные переговоры с президентами Алжира и Палестины Абдельмаджидом Теббуном и Махмудом Аббасом. Главы государств обсудили обострение в зоне палестино-израильского конфликта, а также ситуацию вокруг Украины, передает НСН.

16 апреля Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуации вокруг Украины и в Йемене.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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