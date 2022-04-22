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В ОАО «СТГ» заверили в продолжении производства туалетной бумаги в России

Сыктывкарский производитель спрогнозировал отсутствие дефицита туалетной бумаги после ухода Essity из РФ
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Уход шведской компании-производителя средств личной гигиены Essity с российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий, безусловно, — событие, но это не означает остановку производства — туалетная бумага с высокой степенью вероятности будет по-прежнему выпускаться. Об этом заявил «Известиям» директор по развитию производителя бумаги-основы и изделий санитарно-гигиенического назначения в России ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) Александр Каган в пятницу, 22 апреля.

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«В любом случае дефицит туалетной бумаги россиянам не грозит — существующие суммарные производственные мощности в России превышают объем потенциального потребления больше, чем мощности, которые гипотетически могут выбыть с уходом «Эссити». Существующие игроки полностью заместят недостающие объемы в достаточно короткий срок»,— сказал Каган.

Ранее в этот же день Essity объявила об уходе с российского рынка из-за того, что условия ведения бизнеса в РФ для нее ухудшились. Компании принадлежат торговые марки Zewa, Libresse и Libero.

В 2021 году объем продаж компании в России составил около 2,8 млрд крон (около $29,5 млн), что соответствует примерно 2% от общего объема того года. Essity производит туалетную бумагу, средства женской гигиены, бумажные полотенца, носовые платки, салфетки, маски для лица, мыло, лосьоны, антисептические гели для рук.

Директор по развитию ОАО «СТГ» подчеркнул, что СЕО Essity Магнус Грот заявил только о подготовке к выходу с российского рынка, то есть реально решение может быть осуществлено много позже. Он отметил, что в любом случае стоит подождать какое-то время, пока не появится более определенная информация.

«Другой вопрос — какая будет судьба у бренда Zewa в России? — Это большой вопрос. В итоге: производство «Эссити» на 90% локализовано, и вероятно, что даже если бренд и будет выведен, производство продолжится, хотя, возможно с какими-то ограничениями», — предположил эксперт.

Ранее в этот же день главный технолог одного из крупнейших производителей туалетной бумаги Сясьского бумажно-целлюлозного комбината Денис Головчанский заявил «Газете.Ru», что из-за жесткой конкуренции между производителями, российским компаниям будет легче после ухода Zewa с рынка. Он выразил надежду, что дефицита продукции не будет. Специалист отметил, что пять лет назад было три основных игрока: Zewa, сыктывкарский производитель и Сясьский ЦБК, но сейчас этот рынок перенасыщен.

Накануне американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble (P&G) опроверг полный уход с российского рынка. Компания заявила, что адаптирует бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

16 апреля стало известно, что французская косметическая компания L'Occitane закрывает все магазины и интернет-магазины в России. Чтобы поддержать российских сотрудников, им продолжат выплачивать зарплату. Также зарплату продолжат выплачивать сотрудникам дистрибьюторского партнера компании на Украине. L'Occitane является розничным продавцом товаров для тела, лица, волос, ароматов, товаров для дома.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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