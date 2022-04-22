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Канцлер Германии призвал Украину защищаться самостоятельно

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ФРГ готова быть для Украины гарантом безопасности, но украинская сторона обязана защищать себя самостоятельно и определяться с условиями мира с РФ. Так высказался канцлер Германии Олаф Шольц в интервью, обнародованном в пятницу, 22 апреля, в еженедельном журнале Der Spiegel.

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«Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены. Нужно соглашение о мире, которое позволит Украине в будущем защищать себя. Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта», — подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц убежден, что в ситуации вокруг Украины «не может быть навязанного мира».

Он отметил, что Киев самостоятельно должен формулировать условия для мира, никто не собирается выполнять это за них, «это было бы неуместно».

21 апреля стало известно о том, что ФРГ сократила список военной помощи Украине в два раза. Документ, насчитывавший 48 страниц, теперь содержит 24.

19 апреля Шольц заявил, что в настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине.

Вместе с тем он призвал союзников доставить в Киев уже известные в Украине системы вооружений. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться» от России.

5 марта в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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