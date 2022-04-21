ФРГ вычеркнула тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине

ФРГ сократила список военной помощи Украине в два раза. Документ, насчитывавший 48 страниц, теперь содержит 24, передает телеканал «Известия». Из перечня поставок Киеву Берлин вычеркнул всё тяжелое вооружение. Как сообщает Bild, о сокращении списка распорядился лично Олаф Шольц. В свою очередь, издание Spiegel пишет, что теперь из-за такой позиции канцлеру может грозить отставка. По мнению экспертов, такое давление на правительство и лично Шольца — явный показатель того, что ситуацию во внешней политике некие силы пытаются использовать для решения задач внутри Германии.

«Христианские демократы, которые в данном случае выполняют волю Вашингтона, безусловно, жаждут реванша. Они потеряли власть, и они хотели бы воспользоваться ситуацией и эту власть себе вернуть и нанести удар по правительству Шольца. Что касается рядовых немцев, конечно, многие в Германии недовольны той политикой, которую проводит правительство Германии по поддержке санкционных действий в отношении России, многие понимают, что эти действия наносят колоссальный удар по экономике», — рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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