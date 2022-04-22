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Кремль прокомментировал разрешение Британии Газпромбанку принимать платежи за газ от ЕС

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Несмотря на разрешение Великобритании находящемуся под санкциями Газпромбанку принимать до 31 мая платежи за газ от Евросоюза (ЕС), это не означает отсрочку в переходе на оплату в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 22 апреля.

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«Нет. Есть указ президента, где точно зафиксированы сроки. Поставки, которые идут сейчас, в апреле — в мае, будут какие-то дни оплаты, они будут осуществляться в соответствии с указом президента РФ», — прокомментировал слухи об отсрочке по оплате за газ пресс-секретарь главы государства на брифинге.

По словам Пескова, решение Великобритании временно ослабить санкционную политику для одного из российских банков носит не столько положительный характер для РФ, сколько выгодный для самого Соединенного Королевства.

«Газпромбанк же под санкциями. Оно же все носит исключительно прагматичный характер. Все эти санкции мы считаем незаконными, и мы продолжаем к ним так относиться. Всю эту ситуацию, которую затеяли страны ЕС, Британия, США и другие, кто принял наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно», — заметил представитель Кремля.

Министерство финансов Великобритании ранее в этот день разрешило проводить операции по оплате за газ через находящийся под санкциями Газпромбанк на срок до 31 мая.

Накануне 21 апреля Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило генеральную лицензию для осуществления платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения лицензии, с целью предоставления газа для использования в Европейском Союзе.

15 апреля «Газпром» оценил запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к концу сезона отбора. 19 марта они составили 25,2 млрд куб. м, что является одним из самых низких уровней за многие годы.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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