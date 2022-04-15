В «Газпроме» оценили объем оставшегося у Европы газа

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к концу сезона отбора 19 марта составили 25,2 млрд куб. м, что является одним из самых низких уровней за многие годы. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил «Газпром».

«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд куб. активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с той же датой 2021 года», — говорится в Telegram-канале компании.

В «Газпроме» пояснили, что за прошедший зимний сезон из ПХГ Европы был поднят 51 млрд куб. м газа — 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в ближайшие 5–10 лет. Без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности экономики ЕС.

12 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что самое крупное хранилище Gazprom Germania в Германии заполнено менее чем на 1%. В тот же день он отметил, что в Германии в случае прекращения поставок газа из России хватит этого топлива до конца лета или начала осени.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».