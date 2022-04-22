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Лондон выпустил лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его дочкам
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Лондон выпустил лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его дочкам

Власти Великобритании продлили возможность платежей за газ Газпромбанку до 31 мая
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Британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило генеральную лицензию для осуществления платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. Срок действия соответствующего постановления — с 21 апреля по 31 мая, о чем стало известно в четверг, 21 апреля.

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«В соответствии с Генеральной лицензией INT/2022/1630477 физическое лицо может продолжать осуществлять платежи в Газпромбанк или дочернее предприятие в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения настоящей лицензии с целью предоставления газа для использования в Европейском Союзе. Газпромбанк или дочернее предприятие могут осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для осуществления этого, включая открытие и закрытие банковских счетов», — сказано в тексте генлицензии.

В документе указывается, что лицо, производящее платежи в соответствии с этой лицензией, должно вести «точные, полные и читаемые записи на бумаге или в электронном виде в течение как минимум шести лет».

15 апреля «Газпром» оценил запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к концу сезона отбора. 19 марта они составили 25,2 млрд куб. м, что является одним из самых низких уровней за многие годы.

13 апреля, сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

До этого, 3 апреля, сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%.

Цены на продовольствие и энергоресурсы растут во всем мире в виду антироссийских санкций. Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН сообщили о рекордном уровне мировых цен на продовольствие за всю историю.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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