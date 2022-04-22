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Посол Антонов сообщил об отсутствии возможности выступить на заседании ОГА

Посол России в США Антонов заявил, что ему не дали выступить на заседании ОАГ
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Послу России Анатолию Антонову не предоставили возможности выступить в ходе заседания Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в четверг, 21 апреля.

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«В ходе внеочередного заседания по данной теме постоянному наблюдателю России при Организации было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу», — говорится в опубликованном сообщении в Telegram-канале диппредставительства РФ.

Ранее этим же днем, 21 апреля, совет ОАГ поддержал временное лишение статуса Москвы в качестве постоянного наблюдателя в контексте российской спецоперации по защите Донбасса. По словам Антонова, соответствующее решение стало серьезной ошибкой, так как задачей любой международной структуры является объединение стран в целях решения проблем глобального характера.

Ранее, 16 апреля, Антонов заявил, что США хотят запугать Латинскую Америку угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

6 апреля российское посольство в США сообщило, что генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации. Так диппредставительство в Вашингтоне отреагировало на заявление Альмагро о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, и статусе РФ в ОАГ.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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