Психотерапевт объяснил схему работы украинских фейков в Сети

Главная задача фейка — вызвать эмоцию у адресата. Иногда — эмоцию и действие, но всегда — в обход рассудка, чтобы не возникло малейшей критики или аналитики получаемой информации, уверены специалисты в сфере психологии.

С тех пор, как Вооруженные силы России (ВС РФ) начали бить по центрам информационно-психологических операций, качество украинских фейков резко упало. Недавно, например, яркий кадр из фильма «Брестская крепость» выдавали за реальное фото. На постоянной основе постят архивные кадры из Сирии или Ирака, но принцип остался прежним: картинки должны давить на эмоции, обходя рассудок. Чтобы побудить внушаемых к немедленной реакции.

«Западный обыватель, видя картинку, говорит: «Боже мой, я же знал, я же с детства слышал про миллионы изнасилованных немок (времен взятия Берлина советскими войсками. — Ред.). Украинский обыватель смотрит на картинку и говорит: «Боже мой, да я всегда догадывался об этом», — рассказал психотерапевт, тренер нейро-лингвистического программирования (НЛП) Юрий Чекчурин.

Именно по этой схеме много лет печально известные «Белые каски» накачивали западную аудиторию фейками: трясущаяся картинка, плачущие дети, — всё это выдавалось за доказательство химической атаки, назначались виновные.

Действовать так же научили и украинских пропагандистов. Теперь они калечат психику соотечественников по всему миру. После воздействия таких материалов на психику зрителям вернуться в реальность бывает непросто.

Например, российская актриса Светлана Васильева в беседе с «Известиями» в четверг, 21 апреля, подтвердила, что девушкой на фотографии, которую в украинских соцсетях выдали за очередную «жертву» ВС РФ, является она. В подписи к снимку указано, что на якобы сделанном в Бородянке фото запечатлено тело девушки, которое бросили в коллектор.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали эти сообщения очередной провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны — это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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