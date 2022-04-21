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Актриса подтвердила, что в украинском фейке использован кадр из сериала «След»

Актриса подтвердила, что в украинском фейке использован кадр из сериала «След» с ее участием
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Российская актриса Светлана Васильева в беседе с «Известиями» в четверг, 21 апреля, подтвердила, что девушкой на фотографии, которую в украинских соцсетях выдали за очередную «жертву» ВС РФ, является она.

В подписи к снимку указано, что на якобы сделанном в Бородянке фото запечатлено тело девушки, которое бросили в коллектор.

Актриса рассказала, что кадр взят из российского сериала «След», в котором она снималась. По ее словам, люк был настоящим, но не действующим, а находится он в промзоне Москвы. Васильевой пришлось пролежать там пять минут для съемки пары дублей.

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«Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале «След». Серия называлась «Неформалка». Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии», — отметила она.

Артистка призналась, что была удивлена тому, с какой уверенностью в Telegram-каналах пишут, что на снимке убитая украинка.

«Как-то это всё настолько низко. Неприятно. <...> Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис — «на войне все средства хороши». Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда всё закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют», — добавила Васильева.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали эти сообщения очередной провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны — это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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