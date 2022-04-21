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Пентагон поставит на Украину сверхновые беспилотники Phoenix Ghost
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Пентагон поставит на Украину сверхновые беспилотники Phoenix Ghost

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Министерство обороны США объявило о восьмой поставке оборонительного вооружения Украине с августа 2021 года, в составе которой будут новейшие беспилотники Phoenix Ghost, говорится в заявлении ведомства от 21 апреля.

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«Пакет военной помощи включает 72 155-миллиметовые гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов; 72 тактические машины для буксировки гаубиц; более 120 тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛ) Phoenix Ghost; оборудование и запасные части», — перечислили в Пентагоне состав пакета военпомощи Украине.

Phoenix Ghost — новейшая разработка Военно-воздушных сил США в ответ, в частности, на запрос украинских военных, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Он добавил, что новый беспилотник имеет характеристики, аналогичные дрону Switchblade. На сегодняшний день США отправили Украине более 700 беспилотных летательных аппаратов.

«Он обеспечивает те же тактические возможности, что и Switchblade. Как вы знаете, Switchblade — односторонний (одноразовый аппарат-смертник. — Ред.) беспилотник, и он конкретно ориентирован на нанесение удара по цели. Это тактический беспилотный летательный аппарат, и Phoenix Ghost относится к той же категории. Правда, есть различия в объеме возможностей Phoenix Ghost, но я не уполномочен подробно рассказывать о них», — приводит слова чиновника портал Defenseone.

Представитель Пентагона добавил, что система управления новыми беспилотниками настолько проста, что потребует от украинских операторов, которые уже знакомы с Switchblade или другими беспилотными летательными аппаратами, минимальных усилий при обучении.

20 апреля администрация президента США Джо Байдена сообщила о намерении выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

18 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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