Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Мавзолей Ленина закроют для посетителей на время подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО).

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2022 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Парад Победы традиционно состоится в Москве 9 мая. Сейчас проводятся репетиции, которые в том числе будут проходить и в ночное время 28 апреля и 4 мая.

Днем ранее сообщалось, что на некоторых улицах в центре столицы временно ограничат движение транспорта 20–22 и 25 апреля. В частности, с 23:30 до 02:00 21 апреля будет ограничено движение от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, по Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая и Триумфальной площади.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. Праздничный военный парад в честь Дня Победы состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

При этом пока неизвестно, будут ли участвовать в параде военные Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и участники спецоперации по защите Донбасса.