В Москве ограничат движение транспорта в связи с репетицией парада Победы

На некоторых улицах в центре Москвы 20–22 и 25 апреля временно ограничат движение транспорта в связи с репетицией парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«В связи с подготовкой к проведению парада Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта с 23:30 20 апреля до 02:00 21 апреля по следующим улицам: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, Новорязанское шоссе от дома 3, корп. 1 до МКАД и Волгоградский проспект от МКАД до ТТК», — сказано в сообщении.

Также с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля не будет движения автотранспорта в 1-м Силикатном проезде от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда, а также во 2-м и 3-м Силикатном проездах, по Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая и Триумфальной площади. Также ограничено движение будет по улице 1-я Тверская-Ямская, в Оружейном переулке, по Садовой-Каретной улице, Самотечной эстакаде, улицам Садовая-Спасская, Садовая-Черногрязская, Земляному Валу от улицы Садовой-Черногрязской до Большого Дровяного переулка, по дублеру Земляного Вала от Большого Дровяного переулка до Таганской площади, непосредственно по самой Таганской площади, улице Марксистской и Волгоградскому проспекту от улицы Абельмановской до Проектируемого проезда № 3502.

Следующее ограничение движения запланировано на 25 апреля, оно коснется Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотного Ряда и Большой Никитской улиц.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», — добавили в организации.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В тот день на полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы. В ней приняли участие 33 парадных расчета пешей колонны. В составе механизированной колонны были задействованы автомобили повышенной проходимости «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и другие. Также в составе колонны прошли комплексы ПВО «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 «Триумф».

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с эпидемией COVID-19.