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Российские военные уничтожили украинский БПЛА и два склада боеприпасов ВСУ

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Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ нанесли удары по 14 объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были поражены пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники», — указал он.

Накануне Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два украинских беспилотника и вертолет Ми-8. Он добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам.

Ликвидированы два пункта управления украинских войск в Гусаровке и Андреевке, три района сосредоточения живой силы и техники в Краматорске, Селидово и Архангеловке, отметил представитель Минобороны.

Также в среду сообщалось, что силы Донецкой Народной Республики освободили и установили контроль над 167 населенными пунктами. Народная милиция ДНР сообщила, что подразделения республики за сутки уничтожили 86 украинских националистов, три огневые позиции, одну БМП и два бронетранспортера. Кроме того, были захвачены танк, бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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