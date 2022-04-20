Прямой эфир
Мир
Гутерриш направил Путину и Зеленскому письма с просьбой принять его
Мир
Евродепутат обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы во Франции
Общество
Комитет ЮНЕСКО решил перенести сессию в Казани
Политика
Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития металлургии
Мир
США намерены отправить Украине вооружение еще на $800 млн
Мир
Власти Финляндии захотели вступить в НАТО вместе со Швецией
Мир
ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника
Мир
Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск
Мир
Власти Украины согласились на предложение ООН о пасхальном перемирии
Армия
РФ успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат»
Мир
В Литве запретили трансляцию 32 российских телеканалов
Сюжет:

ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два украинских беспилотника и вертолет Ми-8. Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8», — рассказал он.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Беспилотники были сбиты над Изюмом и Новобогдановкой.

Как добавил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Ликвидированы два пункта управления украинских войск в Гусаровке и Андреевке, три района сосредоточения живой силы и технике в Краматорске, Селидово и Архангеловке.

«В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники», — добавил Конашенков.

Авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики (ДНР), сказал представитель Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил генерал.

Ранее в среду сообщалось, что силы Донецкой Народной Республики освободили и установили контроль над 167 населенными пунктами. Народная милиция ДНР сообщила, что подразделения республики за сутки уничтожили 86 украинских националистов, три огневые позиции, одну БМП и два бронетранспортера. Кроме того, были захвачены танк, бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.

Днем ранее город Кременная перешел под контроль Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечалось, что украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022