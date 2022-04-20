ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два украинских беспилотника и вертолет Ми-8. Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8», — рассказал он.

Беспилотники были сбиты над Изюмом и Новобогдановкой.

Как добавил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Ликвидированы два пункта управления украинских войск в Гусаровке и Андреевке, три района сосредоточения живой силы и технике в Краматорске, Селидово и Архангеловке.

«В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники», — добавил Конашенков.

Авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики (ДНР), сказал представитель Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил генерал.

Ранее в среду сообщалось, что силы Донецкой Народной Республики освободили и установили контроль над 167 населенными пунктами. Народная милиция ДНР сообщила, что подразделения республики за сутки уничтожили 86 украинских националистов, три огневые позиции, одну БМП и два бронетранспортера. Кроме того, были захвачены танк, бронетранспортер и два грузовых транспортных средства.

Днем ранее город Кременная перешел под контроль Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечалось, что украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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