В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов

В Анталье создадут вторую авиакомпанию, которая будет ориентирована на перевозки российских туристов в Турцию. Об этом 21 апреля пишет портал Airporthaber.

«Компания MGA (Mavigok Aviation) получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Процесс развивается быстро, и завершить создание [авиакомпании] планируется в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перевозчик начнет полеты на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777.

15 апреля стало известно, что в Турции создали авиакомпанию, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Отмечается, что перевозчик получил название Southwind, он будет базироваться в Анталье. Первые рейсы авиакомпании запланированы на конец мая.

Парк самолетов Southwind состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.