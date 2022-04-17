В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны

В Турции создали авиакомпанию, которая займется перевозками россиян на курорты страны. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил портал Airport Haber.

Отмечается, что перевозчик получил название Southwind, он будет базироваться в Анталье. Первые рейсы авиакомпании запланированы на конец мая.

Причиной создания компании служит цель «не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток» из России в Турцию, который возник в условиях санкций, следует из материала.



Парк самолетов Southwind состоит из пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.

О том, что турецкие власти рассматривают возможность создания новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию, сообщала ранее, 9 апреля, газета Sabah со ссылкой на источники.

Как писала Sabah, создание компании — часть плана по привлечению россиян в Турцию.

Кроме этого, власти страны планируют выдать кредиты туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel на общую сумму $300 млн.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что российские туроператоры планируют возить туристов в Анталью самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Отмечается, что договоры о выделении компаниям блоков мест находятся в стадии подписания.