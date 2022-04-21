В Минобороны РФ подтвердили взятие под полный контроль города Кременная

Войска РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов», — заявил он.

Кроме того, за ночь авиация ВКС РФ поразила 20 районов сосредоточения силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка и Александровка.

Также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов и сбили украинскую тактическую ракету «Точка-У» в районе Донецкое.

О том, что город Кременная перешел под контроль ЛНР сообщил 19 апреля представитель народной милиции республики Иван Филипоненко. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок не позволила даже полноценно осуществить план отхода. Например, заложенная под одним из ключевых городских мостов взрывчатка не сработала.

20 апреля город Рубежное перешел под контроль российских войск, при въезде в населенный пункт поднят флаг РФ. Как отметил советник главы ЛНР Родион Мирошник, город практически зачищен, ведется операция по дозачистке окраин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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