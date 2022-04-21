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В ЛНР заявили о готовящейся украинскими военными провокации на Пасху
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В ЛНР заявили о готовящейся украинскими военными провокации на Пасху

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Украинские военные планируют провокацию в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» на Пасху. Об этом 21 апреля сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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Предполагается, что огонь будет направлен на церкви и верующих.

«По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО. Огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, целью провокации является обвинение подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ в убийстве мирных жителей.

14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути в Константиновке, ее хотят взорвать и обвинить Россию в уничтожении гражданских объектов.

На следующий день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления провокации в Константиновке.

8 апреля стало известно, что неонацисты заминировали на заводе в Авдеевке хранилища токсичных химикатов, которые планируется взорвать при подходе к городу военных Донецкой Народной Республики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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