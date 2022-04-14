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МО РФ заявило о минировании националистами плотины на Углегорской ТЭС

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, при подрыве которой в зону затопления попадут населенные пункты с 15 тыс. жителей. Об этом 14 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«В Светлодарске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань). В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тыс. человек», — сказал он.

Также украинские националисты заминировали эстакаду через железнодорожные пути в Константиновке, ее хотят взорвать и обвинить Россию в уничтожении гражданских объектов.

«В городе Константиновка (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить Вооруженные силы России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

8 апреля генерал сообщил, что неонацисты заминировали на заводе в Авдеевке хранилища токсичных химикатов, которые планируется взорвать при подходе к городу военных ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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