СКР расследует подготовку националистами провокации с подрывом эстакады в ДНР

Следственный комитет России (СКР) расследует факт приготовления украинскими националистами провокации в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин 15 апреля.

По данным Минобороны РФ, националисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути в Константиновке, ее хотят взорвать и обвинить Россию в уничтожении гражданских объектов.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать сообщение о готовящемся преступлении с целью установления причастных к этому лиц и последующего привлечения их к уголовной ответственности», — сказано в сообщении СКР.

Накануне стало известно, что украинские боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, при подрыве которой в зону затопления попадут населенные пункты с 15 тыс. жителей.

8 апреля в Минобороны РФ сообщили, что неонацисты заминировали на заводе в Авдеевке хранилища токсичных химикатов, которые планируется взорвать при подходе к городу военных ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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