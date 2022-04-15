Прямой эфир
Сюжет:

СКР расследует подготовку националистами провокации с подрывом эстакады в ДНР

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России (СКР) расследует факт приготовления украинскими националистами провокации в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин 15 апреля.

Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

По данным Минобороны РФ, националисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути в Константиновке, ее хотят взорвать и обвинить Россию в уничтожении гражданских объектов.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать сообщение о готовящемся преступлении с целью установления причастных к этому лиц и последующего привлечения их к уголовной ответственности», — сказано в сообщении СКР.

Накануне стало известно, что украинские боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, при подрыве которой в зону затопления попадут населенные пункты с 15 тыс. жителей.

8 апреля в Минобороны РФ сообщили, что неонацисты заминировали на заводе в Авдеевке хранилища токсичных химикатов, которые планируется взорвать при подходе к городу военных ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022