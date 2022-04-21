Минобороны России заявило о срыве Украиной гуманитарной операции на «Азовстали»

Власти Украины ответственны за срыв гуманитарной операции на заводе «Азовсталь». Такое заявление 20 апреля сделал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны РФ напомнил о том, что 20 апреля с 14:00 российские военные открывали гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с территории «Азовстали» в Мариуполе. Кроме того, украинским военным и иностранным наемникам предлагалось сложить оружие и добровольно сдаться в плен российской стороне.

«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался», — подчеркнул он.

По словам генерала, командиры неонацистских группировок не воспользовались очередной возможностью сберечь жизни своих подчиненных и спастись самим.

«При этом киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ — прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», — указал генерал.

Мизинцев не забыл прокомментировать и послание от «азовцев» к лидерам Великобритании, Турции и США, в котором боевики просили предоставить им «зеленые коридоры» и обеспечить выход гражданского населения, якобы пребывающего на «Азовстали».

«Вы обратились не по адресу. РФ сделала всё, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило. При этом руководство РФ всем вам, добровольно сложившим оружие, гарантировало сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи», — обратился представитель российского оборонного ведомства к командованию боевиков.

20 апреля российские войска организовали пять гумкоридоров для эвакуации мирных жителей в Мариуполе. Из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей. Их отвезут в Новоазовск. Жители узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины.

19 апреля бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жители из домов возле промзоны «Азовсталь». Они позже рассказали «Известиям» об обстрелах с завода со стороны националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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