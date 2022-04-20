США отметили неизменность позиции по спецоперации РФ после запуска ракеты «Сармат»

Российские испытания новой баллистической ракеты «Сармат» не поменяют отношение Вашингтона к спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в среду, 20 апреля, на брифинге сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Они уведомили нас в соответствии с обязательствами до Договору о стратегических наступательных вооружения (СНВ-3) о том, что планируют провести испытания этой ракеты. Министерство обороны США ранее заявило, что не считает испытания несправедливыми по отношению к США или их союзникам. Время и масштабы российских ракетных испытаний не повлияют на наши подходы по противодействию <российской спецоперации по защите Донбасса>», — отметила она. Трансляция брифинга идет на сайте Белого дома.

По словам Псаки, Белый дом не считает испытания новой ракеты РФ предупреждением или угрозой с ее стороны.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он состоялся в 15:12 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. По словам представителей Минобороны РФ, поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.

По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30-40 лет.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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