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Появились кадры пуска баллистической ракеты «Сармат»

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Опубликовано видео испытательного пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

На кадрах видно, как «Сармат» стартует из подземной шахты, из ее двигателей вырывается пламя, а вокруг ракеты поднимаются клубы дыма. После этого ракета быстро набирает скорость и скрывается в облаках.

Об успешном проведении испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты ранее в среду, 20 апреля, сообщили в Минобороны России. Пуск состоялся в 15:12 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области из шахтной пусковой установки.

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По словам представителей ведомства, поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме.

После просмотра по видеосвязи запуска ракеты, президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны, аналогов ему не существует.

«Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет», — заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что новое оружие будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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