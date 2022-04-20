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В России впервые с марта 2021 года подешевел сахар

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Стоимость сахара в стране за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,3%. Падение цены зафиксировано впервые с марта 2021 года. Такие данные следуют из материалов Росстата.

Без очередей дешевле: потребителям больше не нужно столько сахара
Представители московских торговых сетей говорят о падении спроса на сахар

Так, по данным ведомства, в 46 регионах за указанный период цена на этот товар снизилась на 0,2–4,4%. В шести регионах цены не изменились, а в 33 регионах выросли на 0,1–5,6%.

1 апреля торговые сети рассказали «Известиям» о снижении ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался в конце февраля – начале марта, что привело к снижению цен на этот продукт в магазинах.

30 марта Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21%. 21 марта зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщала, что в России достаточно запасов сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса.

9 марта в Госдуме предложили законодательно закрепить цены на социально значимые товары. Там отметили, что рост цен на импортную продукцию можно понять, но подорожание российских товаров «связано с желанием коммерсантов зафиксировать свою прибыль в валюте и нажиться на общей непростой ситуации».

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать влияние санкций на экономику страны. Одной из важных задач в этом направлении он назвал сдерживание цен на продукты.

Очередные санкции Запада последовали после начала РФ операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию.

Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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