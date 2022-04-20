Боец ДНР спас около «Азовстали» ребенка убитого снайпером ВСУ мирного жителя

Военнослужащий народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) спас мальчика в квартале, примыкающем к заводу «Азовсталь» в Мариуполе.

По его словам, отца ребенка застрелил снайпер вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это мальчик, ему девять лет. В ходе зачистки войска ВСУ обстреливали как военнослужащих наших, так и гражданских, они не жалеют мирных жителей. В ходе эвакуации мирных жителей отца ребенка убил снайпер. Ребенок остался один, помимо этого сработал миномет, он ударился об асфальт, потерял сознание», — заявил «Известиям» военный.

Он добавил, что эвакуировал ребенка и доставил в медпункт. Там врачи оказали ему помощь, мальчик получил легкую контузию.

«После этого я занялся поиском матери, нашел эту семью. Помимо этого мальчика там еще шестеро детей. Семья отказалась эвакуироваться, потому что у них находятся престарелые родители», — заключил солдат ДНР.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков заявил, что из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей. Вышедших через гумкоридоры мирных жителей эвакуируют в Новоазовск. Жители узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины.

Днем ранее, 19 апреля, бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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