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Власти Украины согласились на предложение ООН о пасхальном перемирии

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Киев согласился на предложение Организации Объединенных Наций (ООН) о пасхальном перемирии. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил МИД Украины.

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что перемирие позволит провести эвакуацию людей из наиболее опасных регионов страны.

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