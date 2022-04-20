Прямой эфир
Сюжет:

В Мариуполе открыли пять гуманитарных коридоров

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц открыты в Мариуполе. Об этом 20 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

По словам журналиста, первый гумкоридор открыт из промзоны от улицы Лермонтова до Подгорной. Второй действует с территории завода «Азовсталь» по Морскому бульвару, третий — из «Азовстали» по проспекту Победы.

По четвертому можно выйти с территории завода по улице Виноградной, а пятый идет по улице Таганрогской, добавил Полторанин.

Около гуманитарных коридоров дежурят автобусы, на которых вывезут мирных жителей из зоны проведения специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса. Также на месте дежурят кареты скорой помощи, врачи могут оказать всю необходимую медицинскую помощь в случае необходимости.

«Пока никто не вышел», — отметил корреспондент.

Накануне военные Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

В тот же день мирные жители расположенных возле промзоны «Азовсталь» домов были освобождены военными ВС РФ. Российские военные спасли 120 человек, мариупольцы рассказали «Известиям» о постоянных обстрелах со стороны националистов.

19 апреля Минобороны РФ предлагало сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022