В Мариуполе открыли пять гуманитарных коридоров

Пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц открыты в Мариуполе. Об этом 20 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

По словам журналиста, первый гумкоридор открыт из промзоны от улицы Лермонтова до Подгорной. Второй действует с территории завода «Азовсталь» по Морскому бульвару, третий — из «Азовстали» по проспекту Победы.

По четвертому можно выйти с территории завода по улице Виноградной, а пятый идет по улице Таганрогской, добавил Полторанин.

Около гуманитарных коридоров дежурят автобусы, на которых вывезут мирных жителей из зоны проведения специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса. Также на месте дежурят кареты скорой помощи, врачи могут оказать всю необходимую медицинскую помощь в случае необходимости.

«Пока никто не вышел», — отметил корреспондент.

Накануне военные Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

В тот же день мирные жители расположенных возле промзоны «Азовсталь» домов были освобождены военными ВС РФ. Российские военные спасли 120 человек, мариупольцы рассказали «Известиям» о постоянных обстрелах со стороны националистов.

19 апреля Минобороны РФ предлагало сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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