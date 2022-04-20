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Захарова заявила об отсутствии ответа от Украины на переданный проект от РФ

Захарова: Россия передала Украине проект документа, но до сих пор не получила ответа
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Россия передала Украине проект документа 15 апреля, но до сих пор не получила ответа. Об этом на брифинге 20 апреля заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«До сегодняшнего дня никакого ответа получено не было. Это к вопросу о том, как ведет себя переговорная команда киевского режима, как они в принципе рассматривают переговорный процесс, как можно им верить или не верить, когда они заявляют о желании вести эти переговоры. Российские предложения зависли у них с пятницы», — уточнила она.

Ранее 20 апреля пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что украинская сторона получила проект документа, который «включает четкие, выработанные формулировки». По его словам, срок ответа зависит от Киева. При этом представитель Кремля отметил, что «динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего».

В то же время глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переданный проект урегулирования конфликта в Донбассе будет изучен.

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
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12 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Он отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

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